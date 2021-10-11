Большинство поляков хочет остаться в ЕС, – политолог о конфликте между Варшавой и Брюсселем
Источник:24 канал
Брюссель обеспокоен, что Варшава встала на путь выхода из Европейского Союза. Однако настроения среди большинства граждан Польши – другие.
Часть поляков согласна с позицией правительства Польши, часть – с правительством Евросоюза, но есть и граждане, которые не определились с мнением по соответствующей ситуации. Об этом в эфире 24 канала рассказал польский политолог и историк Лукаш Адамский.
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"Большинство поляков абсолютно хочет остаться в ЕС", – рассказал политолог Лукаш Адамский.
Польша может двигаться в сторону выхода из ЕС
В то же время он пояснил, что между Варшавой и Брюсселем есть не только правовой спор, но и политический. Есть конфликт между Польшей и Еврокомиссией, но также подобная ситуация – внутри ЕС.
По словам Лукаша Адамского, есть риск, что Польша будет двигаться в сторону выхода из Европейского Союза. Также довольно большой риск того, что Польша не получит займа на восстановление экономики после коронавируса. Однако соответствующие деньги можно занимать на мировых рынках и это не будет большим вредом, отметил политолог.
Я считаю, что в течение ближайших 10 лет Polexit (выхода Польши из ЕС – 24 канал) не будет. Позже этого исключать нельзя. Нельзя вообще исключать, что ЕС распадется из-за внутренних противоречий. Но пока это не реалистичный сценарий.
Конфликт между Польшей и ЕС: коротко
- В отношениях Польши и ЕС развивается напряжение. В частности, зимой 2019 года на фоне скандала относительно судебной реформы, даже говорилось о возможном исключении страны из Евросоюза.
- Конституционный суд Польши в октябре 2021 года принял решение, что европейское право не может быть выше национального законодательства.
- Зато из-за соответствующего решения в ЕС пригрозили последствиями.
- 10 октября в Польше тысячи людей приняли участие в акции в поддержку страны в составе Евросоюза. Только в Варшаве на улицы вышли примерно 100 тысяч поляков.