Большинство поляков хочет остаться в ЕС, – политолог о конфликте между Варшавой и Брюсселем

Брюссель обеспокоен, что Варшава встала на путь выхода из Европейского Союза. Однако настроения среди большинства граждан Польши – другие.

Часть поляков согласна с позицией правительства Польши, часть – с правительством Евросоюза, но есть и граждане, которые не определились с мнением по соответствующей ситуации. Об этом в эфире 24 канала рассказал польский политолог и историк Лукаш Адамский.

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"Большинство поляков абсолютно хочет остаться в ЕС", – рассказал политолог Лукаш Адамский.

Польша может двигаться в сторону выхода из ЕС

В то же время он пояснил, что между Варшавой и Брюсселем есть не только правовой спор, но и политический. Есть конфликт между Польшей и Еврокомиссией, но также подобная ситуация – внутри ЕС.

По словам Лукаша Адамского, есть риск, что Польша будет двигаться в сторону выхода из Европейского Союза. Также довольно большой риск того, что Польша не получит займа на восстановление экономики после коронавируса. Однако соответствующие деньги можно занимать на мировых рынках и это не будет большим вредом, отметил политолог.

Я считаю, что в течение ближайших 10 лет Polexit (выхода Польши из ЕС – 24 канал) не будет. Позже этого исключать нельзя. Нельзя вообще исключать, что ЕС распадется из-за внутренних противоречий. Но пока это не реалистичный сценарий. Лукаш Адамский политолог, историк

Конфликт между Польшей и ЕС: коротко