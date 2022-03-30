Большинство российских ДРГ в Киеве обнаружили и задержали уже в первые дни войны.

Российским оккупантам не удалось реализовать сценарий захвата Киева. Украинские защитники сработали на "отлично" и не дали врагу захватить столицу.

Российские оккупанты большие надежды возлагали на свои диверсионные группы. Они должны были ликвидировать украинские власти и установить контроль над Киевом.

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Вражеские ДРГ уничтожены

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пока большой деятельности вражеских ДРГ ожидать не стоит. Наши патрульные еще в первые дни войны обнаружили и задержали большее число вражеских диверсионных групп.

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