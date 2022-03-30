Російські окупанти великі надії покладали на свої диверсійні групи. Вони мали ліквідувати українську владу та встановити контроль над Києвом.

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Ворожі ДРГ знищено

Як розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, наразі великої діяльності ворожих ДРГ очікувати не варто. Наші патрульні ще у перші дні війни виявили та затримали більшіть ворожих диверсійних груп.

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