Большинство стран считают, что Украина еще не готова, – немецкий политолог о вступлении в ЕС

После выборов в Германии сменится правительство, однако это не сильно повлияет на позицию в отношении Украины. До вступления в Евросоюз стране еще далеко, поскольку Украина считают коррумпированным олигархическим государством.

Такое мнение в эфире авторской программы "Что это было?" Сергея Лещенко на 24 канале озвучил немецкий политолог Андреас Умланд. По его словам, решение к вступлению Украины в ЕС принимает не только Германия, но и другие страны.

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"Сейчас большинство стран считают, что Украина еще не готова для начала процесса вступления", – отметил Умланд.

Немецкий политолог убежден, что в НАТО пока Украина также вряд ли возьмут. Это связано с российско-украинской войной на Донбассе.

Проукраинская позиция немецких партий

Результаты выборов в Германии могут быть положительными для Украины. В частности, если в парламент войдет "Зеленая" партия, которая считается наиболее проукраинской, а ее руководительница Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Определенной поддержки можно ожидать и от либерал-демократов.

Демократы занимают относительно проукраинскую, антипутинскую позицию, потому что путинский режим – антилиберальный. Андреас Умланд Немецкий политолог

В то же время спрогнозировать поведение будущего нового канцлера Германии, которым вероятно может стать Олаф Шольц или Армин Лашет, довольно сложно. Оба кандидата не имеют четкого внешнеполитического профиля.

Лашет сделал ряд неудачных высказываний о Путине, России, Сирии, Асаде, но в последних высказываниях он мог изменить свое мнение, а Шольц вообще не имеет внешнеполитического опыта. Андреас Умланд Немецкий политолог

Политолог добавил, что Шольц также не относится к группе социал-демократов, которые обязаны канцлеру 1998 – 2005 лет Герхарду Шредеру. Пример таких "обязательств" – политическая карьера федерального президента Франко Штайнмайера или экс-министра экономики Зигмара Габриэля.

Полный выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

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