Таку думку в ефірі авторської програми "Що це було?" Сергія Лещенка на 24 каналі озвучив німецький політолог Андреас Умланд. За його словами, рішення до вступу України в ЄС приймає не лише Німеччина, а й інші країни.

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"Наразі більшість країн вважають, що Україна ще не готова для початку процесу вступу", – наголосив Умланд.

Німецький політолог переконаний, що в НАТО поки що Україну також навряд чи візьмуть. Це пов'язано з російсько-українською війною на Донбасі.

Проукраїнська позиція німецьких партій

Результати виборів у Німеччини можуть бути позитивними для України. Зокрема, якщо до парламенту увійде "Зелена" партія, яка вважається найбільш проукраїнською, а її очільниця Анналена Бербок стане міністеркою закордонних справ. Певної підтримки можна очікувати й від ліберал-демократів.

Демократи мають відносно проукраїнську, антипутінську позицію, тому що путінський режим – антиліберальний. Андреас Умланд Німецький політолог

Водночас спрогнозувати поведінку майбутнього нового канцлера Німеччини, яким ймовірно може стати Олаф Шольц або Армін Лашет, досить складно. Обоє кандидатів не мають чіткого зовнішньополітичного профілю.

Лашет зробив низку невдалих висловлювань про Путіна, Росію, Сирію, Асада, але в останніх висловах він міг змінити свою думку, а Шольц взагалі не має зовнішньополітичного досвіду. Андреас Умланд Німецький політолог

Політолог додав, що Шольц також не належить до групи соціал-демократів, які зобов'язані канцлеру 1998 – 2005 років Герхарду Шрьодеру. Прикладом таких "зобов'язань" є політична кар'єра федерального президента Франка Штайнмаєра або ексміністра економіки Зігмара Габріеля.

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