Важко говорити про терміни європейської інтеграції, поки немає консенсусу членів ЄС. Про це заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойнкас.
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У країн різні погляди
Дипломат пояснив, що 27 членів ЄС мають дуже різні погляди щодо України. Частина з них поки що не бачать підстав для розширення союзу. Однак навіть ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити в ЄС ті держави, які вже готові до вступу.
Ніхто не хоче отримувати нові проблеми,
– додав Пойнкас.
І знову про реформи
Посол наголосив, що важливу роль відіграють реформи. Якщо Україна досягне певного прогресу, тоді можна говорити про членство в ЄС. За словами дипломата, тоді країна матиме підстави заявити про щось більше, ніж просто Угода про асоціацію з Європейським союзом.
"Що дуже важливо зараз? Важливо, що відбуваються саміти між Україною і Європейським союзом, це платформи-діалоги", – підсумував політик.
Скільки часу потрібно Україні для членства в ЄС
- Раніше в Україні розгорівся скандал через висловлювання президентки Естонії Керсті Кальюлайд. Вона сказала, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для членства в ЄС. За її словами, наразі наша держава не підходить під вимоги членства.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву недоречною.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що такі висловлювання є спробою пояснити неготовність ЄС до розширення.
- Згодом депутати Європарламенту спростували заяву президентки Естонії. Вони наголосили, що період шляху залежить лише від самої України, зокрема, від реформ.