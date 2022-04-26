Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессию Кремля, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что своими действиями Россия наносит себе только ущерб. Будет новый санкционный пакет от ЕС и еще больше ограничений для торговли.

Зеленский отметил, что отказ большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей неизбежен. Украинский лидер подчеркнул: никакой адекватной стране не захочется приглашать к сотрудничеству Росатом, сообщает 24 канал.

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Большинству россиян придется заплатить нищетой за агрессивную политику руководства их государства. И каждого – я подчеркиваю это: каждого – военного преступника и коллаборанта мы установим, найдем и привлечем обязательно к ответственности,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что чем длиннее и жестче будет война, тем больше ресурсов потратят на установление справедливости и наказание всех виновных.

Зеленский назвал финальную цель Кремля

Зеленский отметил, что по состоянию на 26 апреля в свободном мире уже не осталось людей, которые бы не понимали, что война России против Украины – только начало.

Руководство России хочет не только захватить украинские земли. Целью Кремля является растерзание всего Центра и Востока Европы.

Вечернее обращение Зеленского за 26 апреля: смотрите видео