Подоляк ответил, возможно ли повторение наступления 24 февраля

Все чаще можно услышать разговоры о новом большом наступлении России на Украину, по аналогии с 24 февраля 2022 года. Такого, как было тогда, уже не будет, потому что Украина изменилась и настроена убивать каждого российского захватчика.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, есть несколько причин, почему у россиян не получится повторить позорное февральское вторжение.

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У Украины теперь совсем другая мотивация

Михаил Подоляк отметил, что, во-первых, у России уже нет таких ресурсов, как раньше, а, во-вторых, Украина сейчас уже другая, не такая, как в начале 2022 года.

Украина сегодня вообще другая, и у нас другая мотивация. Мы сегодня мотивированы максимально жестоко и быстро убивать россиян. Они это понимают также,

– сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Президента рассказал, что год назад никто не ожидал войны такой интенсивности, но сегодня у Украины совсем другая логистика обеспечения и совсем другая мотивация, учитывая увиденные преступления россиян.

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По словам Подоляка, украинцы сегодня понимают, что главным аргументом в диалоге с россиянами является уничтожение конкретного оккупанта максимально быстро, эффективно и количественно.

"Я думаю, что мы будем просто их уничтожать гораздо эффективнее, чем с начала этой войны. Это логика войны, безусловно. Поэтому такого варианта, который был у них в ночь с 23 на 24 февраля 2022, точно не будет. Это будет вариант встречных, максимально эффективных, оборонительных и контрнаступательных действий украинской армии", – отметил Михаил Подоляк.

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