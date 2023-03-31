"Большое наступление" обернулось для России "пшиком", но она еще может воевать, – ГУР

Анонсированное зимой "большое наступление" россиян провалилось. Однако у врага еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну в 2023 году. Может хватить даже на 2024 год.

Российская армия оказалась неспособной вести стратегические наступательные операции. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Кстати говоря В ГУР рассказали о планах по приграничным с Украиной областям России после окончания войны

Анонсированное пропагандой на протяжении нескольких месяцев так называемое "большое наступление",

– заявил Черняк.

Оккупанты не получили ни одного значимого результата. Тем не менее они пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако наши разведданные позволяют ВСУ осуществлять контрмеры и наносить оккупантам максимальные потери.

Россияне еще могут воевать

Однако Черняк предупредил, что с такой интенсивностью боевых действий, как сейчас, у россиян хватит ресурсов на ведение конвенционной войны в 2023 и, возможно, в 2024 году.

Чтобы государство-агрессор испытывало критические трудности, нужно усилить санкционное давление. Хотя влияние санкций даже сейчас очень ощутимо. Оккупанты терпят наибольшие потери за все время войны, а их производство не способно компенсировать это из-за нехватки комплектующих.

По этой причине захватчики "расконсервируют" устаревшие советские танки и отправляют их в Украину. Также враг предпринимает отчаянные попытки найти вооружение "на стороне" – в Иране, например.