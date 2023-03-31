Російська армія виявилася нездатною вести стратегічні наступальні операції. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

До речі У ГУР розповіли про плани щодо прикордонних з Україною областей Росії після закінчення війни

Анонсований пропагандою впродовж кількох місяців так званий "великий наступ",

– заявив Черняк.

Окупанти не отримали жодного значущого результату. Попри це, вони намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однак наші розвіддані дозволяють ЗСУ здійснювати контрзаходи та завдавати окупантам максимальних втрат.

Росіяни ще можуть воювати

Однак Черняк попередив, з такою інтенсивністю бойових дій, як зараз, у росіян вистачить ресурсів на ведення конвенційної війни у 2023 та, можливо, у 2024 році.

Щоб держава-агресорка мала критичні труднощі, потрібно посилити санкційний тиск. Хоча вплив санкцій навіть зараз є дуже відчутним. Окупанти зазнають найбільших втрат за весь час війни, а їхнє виробництво не здатне компенсувати це через брак комплектуючих.

З цієї причини загарбники "розконсервовують" застарілі радянські танки й відправляють їх в Україну. Також ворог здійснює відчайдушні спроби знайти озброєння "на стороні" – в Ірані, наприклад.