"Большое соглашение" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика, – Кулеба
Источник:"РБК-Украина"
Россия активно повышает ставки в конфронтации с другими странами. Однако никаких "больших соглашений" между Западом и Россией быть не может.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом возможны определенные точечные договоренности.
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По словам Кулебы, "большая сделка" является благоприятной темой для обсуждения, ведь сразу привлекает внимание. В последний раз она была на устах после избрания Дональда Трампа президентом США, но тогда все закончилось ничем.
Однако сейчас между Россией и Западом не может быть никаких "соглашений". Там завязано настолько большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этого никогда не удастся сделать, ведь он только будет становиться сложнее.
"Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика,
– подчеркнул Кулеба.
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