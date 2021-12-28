"Большое соглашение" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика, – Кулеба

Россия активно повышает ставки в конфронтации с другими странами. Однако никаких "больших соглашений" между Западом и Россией быть не может.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. При этом возможны определенные точечные договоренности.

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По словам Кулебы, "большая сделка" является благоприятной темой для обсуждения, ведь сразу привлекает внимание. В последний раз она была на устах после избрания Дональда Трампа президентом США, но тогда все закончилось ничем.

Однако сейчас между Россией и Западом не может быть никаких "соглашений". Там завязано настолько большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то "пакета", то этого никогда не удастся сделать, ведь он только будет становиться сложнее.

"Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика,

– подчеркнул Кулеба.

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