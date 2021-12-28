Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. При цьому можливі певні точкові домовленості.

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За словами Кулеби, "велика угода" є сприятливою темою для обговорення, адже одразу привертає увагу. Востаннє вона була на вустах після обрання Дональда Трампа президентом США, але тоді усе закінчилося нічим.

Однак наразі між Росією та Заходом не може бути жодних "угод". Там зав'язана настільки велика кількість питань, що якщо допускати формування якогось "пакету", то цього ніколи не вдасться зробити, адже він лише ставатиме складнішим.

"Велика угода" між Заходом і Росією – це ненаукова фантастика,

– наголосив Кулеба.

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