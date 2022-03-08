Большой авиапроизводитель Bombardier уходит из России

Война России против Украины не только лишает оккупанта военной техники. От него одна за другой начинают уходить компании. На этот раз говорится об авиапроизводителе Bombardier.

В пресс-службе Bombardier заявили, что отказываются выполнять все контракты с россиянами.

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Bombardier прекращает сотрудничество с Россией

Bombardier прекращает всю деятельность с российскими клиентами, включая все формы технической поддержки. Мы продолжим соблюдать актуальные международные законы, регулирования и санкции,

– говорится в заявлении компании.

Кроме того, в компании заявили, что выделят 150 тысяч долларов на гуманитарную помощь для пострадавших от войны в Украине.

"Вся команда Bombardier очень расстроена гуманитарным кризисом в Украине и Европе", – добавили в пресс-службе компании.

Bombardier – канадская авиа- и машиностроительная компания. Это один из крупнейших производителей железнодорожного и воздушного транспорта.

В преддверии Boeing приостановил закупку титана у России. Компания также закрыла свои офисы в Москве и перестала отправлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.

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