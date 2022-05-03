Большой друг Украины, – Зеленский прокомментировал выступление Джонсона в Раде

Премьер Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил перед Верховной Радой. Президент Владимир Зеленский отметил, что он – большой друг Украины.

Во время своего обращения Джонсон подчеркнул, что верит в победу Украины над Россией. Зеленский отметил, что он благодарен британскому премьеру за такую позицию.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Стоит посмотреть полное выступление Зеленского и Джонсона перед Верховной Радой