Большой друг Украины, – Зеленский прокомментировал выступление Джонсона в Раде

3 мая 2022 , 23:55
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Премьер Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил перед Верховной Радой. Президент Владимир Зеленский отметил, что он – большой друг Украины.

Во время своего обращения Джонсон подчеркнул, что верит в победу Украины над Россией. Зеленский отметил, что он благодарен британскому премьеру за такую позицию. 

К теме Украина победит и будет свободна, это ваш час славы, — Джонсон рассказал, почему верит в это

 

Смотрите обращение Владимира Зеленского:  

Стоит посмотреть полное выступление Зеленского и Джонсона перед Верховной Радой

Автор: Ольга Котів