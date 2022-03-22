Большой гуманитарный коридор на Черниговщину будет очень опасен, – Верещук

Министр Ирина Верещук отметила, что сейчас опасно открывать большой гуманитарный коридор на Черниговщину. Это связано с тем, что оккупанты всячески нарушают режим тишины.

В эфире телеканала "Рада" Ирина Верещук отметила, что в Черниговской области действительно не могут открыть большой гуманитарный коридор. Магистральные пути в области заминированы, а также хорошо простреливаются вражескими войсками.

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Рисковать жителями Черниговщины никто не собирается

На сегодняшний день было принято решение, и военные его поддерживают, что большой гуманитарный коридор будет слишком опасен. Мы решаем вопросы самостоятельно, как вы понимаете. Решаем его несколько иным образом,

– сказала она.

Поэтому горожанам приходится выбираться из города объездными путями. Большие дороги заминированы, а также четко простреливаются. А это значит, что очень высок риск во время эвакуации. А на это идти в нашей стране никто не собирается.

Также министр добавила, что сейчас проблемные участки – Харьковское направление, а также Мариуполь. Оттуда вывозить людей очень сложно.

Что касается Херсонщины, то накануне оккупанты не впустили 14 грузовиков с гуманитарной помощью.

А вот в Киевской области не работают гуманитарные коридоры, ведь там продолжается комендантский час.

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