Путин собирается "праздновать" годовщину войны в Украине: устраивает концерт в Лужниках

Россияне будут праздновать на стадионе "Лужники" годовщину войны против Украины. На "праздничное действо" может прийти и диктатор Путин.

Россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках организуют танцы на костях, то есть концерт, на который, возможно, приедет и сам Путин. Об этом сообщают российские прокремлевские СМИ.

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Что известно о концерте в Лужниках

22 февраля 2023 года в Москве отпразднуют годовщину войны против Украины большим концертом. Это будет митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. Заместитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ему "пока нечего сказать" о действе в Лужниках.

В общем, для концерта планируют установить несколько сцен. Кроме того, у основной сцены у стадиона организуют зону для исторических реконструкций, а также выставку техники российской армии.

Также отмечается, что в этом действе также примут участие "активисты молодежных и патриотических организаций".

21 февраля Путин будет выступать на федеральном собрании

Война России против Украины началась 20 февраля 2014 года в Крыму. 24 февраля 2022 года наступила новая фаза войны – полномасштабное вторжение.

Сначала, 21 февраля, Путин выступит перед федеральным собранием России. Ранее эта дата была анонсирована СМИ, однако Кремль пока официально не подтвердил такую информацию.