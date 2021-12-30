Большой угрозы нет, - Данилов о российских войсках на границе Украины

Алексей Данилов прокомментировал стягивание российских войск и техники к границам Украины. По его словам, в настоящее время СНБО не видит большой опасности.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что у них ежедневно есть информация о ситуации на линии разграничения. Об этом сообщил по итогам заседания, состоявшегося 30 декабря.

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Такую же информацию получают президент Украины и соответствующие органы. Мы сегодня не видим большой опасности относительно того, что происходит на наших границах,

– сказал чиновник.

Алексей Данилов указал: "Если для определенной части западного общества была новость, что у нас идет война, что у нас есть военная агрессия со стороны России, то для нас с февраля 2014 года – это ежедневные вещи".

СНБО отслеживает ситуацию на границах

Секретарь СНБО проинформировал, что определенное увеличение количества военных противника действительно есть. Однако Совет национальной безопасности и обороны отчетливо отслеживает ситуацию на украинских границах.

Мы ясно осознаем, где там что происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим. Наши специалисты говорят, что Россия не может делать большого вторжения на нашу территорию даже физически,

– добавил Алексей Данилов.

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Угроза вторжения России: что известно

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

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