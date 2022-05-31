Большую часть Северодонецка контролируют россияне, но город не оцеплен, – Гайдай

Северодонецк, что в Луганской области, в Генштабе ВСУ называют самой горячей точкой фронта по состоянию на конец мая. За город продолжаются ожесточенные бои, а его значительную часть уже, к сожалению, временно захватили россияне.

Об актуальной ситуации в Северодонецке на 31 мая рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире "Радио свобода". Чиновник отметил, что хотя большая часть города действительно находится под контролем россиян, населенный пункт не оцеплен врагом.

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Актуальная ситуация в Северодонецке по состоянию на 31 мая

По словам Сергея Гайдая, большая часть территории Северодонецка находится под временной оккупацией россиян. Вместе с тем город не является окруженным врагом и предпосылок для этого на 31 мая нет.

При этом населенный пункт испытывает сокрушительные разрушения со стороны российских оккупантов – враг стремится стереть Северодонецк с лица земли.

Областной (административный – ред. 24 канал) центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда, из них 60% – критически, то есть восстановлению не подлежит,

– объяснил глава Луганской ОВА.

К слову, Сергей Гайдай добавил, что из-за постоянных вражеских обстрелов гуманитарные грузы в Северодонецк завезти просто невозможно, как и осуществить эвакуацию гражданского населения , которое осталось в населенном пункте.

Сергей Гайдай об актуальной ситуации в Северодонецке: смотрите видео

Последние новости о Северодонецке: коротко

В последние несколько суток враг всеми силами пытается захватить Северодонецк. Русские закрепили свои позиции в окрестностях и совершали штурмовые действия в сторону центральной части города.

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что 30 мая в городе пропали трое медиков – найти удалось только их поврежденную вражескими обстрелами машину.

– найти удалось только их поврежденную вражескими обстрелами машину. Впоследствии глава Луганской ОВА сообщил, что есть вероятность того, что пропавшие медицинские работники остались в живых .

. В Министерстве обороны Украины подтвердили, что ситуация в Северодонецке остается крайне сложной . Наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы не допустить продвижения российских кафиров.

. Наши защитники и защитницы делают все возможное и невозможное, чтобы не допустить продвижения российских кафиров. В сводках Генштаба ВСУ за последние несколько суток постоянно упоминается, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Битва за город продолжается, при этом россияне терпят значительные потери в живой силе и технике.

за последние несколько суток постоянно упоминается, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Битва за город продолжается, при этом россияне терпят значительные потери в живой силе и технике. В результате вражеских авиаударов по Северодонецку, 31 мая российские кафиры попали в цистерну с азотной кислотой , которая располагалась на местном химзаводе. Жителей населенного пункта призывали ни в коем случае не выходить из укрытий.

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