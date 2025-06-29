Новые авиабомбы и больше "Шахедов": Россия готовится к усилению террора, – ISW

Оккупанты усиливают террор Украины. Стало известно, что враг модернизирует средства воздушного поражения, чтобы наносить максимальный вред нашим городам и людям.

28 июня украинская ПВО сбила новую российскую гибридную ракетно-бомбовую систему "Гром-1" в окрестностях Днепра. Противник создал эту бомбу, пытаясь увеличить дальность и точность КАБов для сохранения самолетов-носителей, передает 24 Канал.

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Враг модернизирует авиабомбы

Как пишет Институт изучения войны, Россия уже давно использует реактивные двигатели на этих бомбах для увеличения их дальности, а во время удара по Днепру, вероятно, применила бомбу с облегченной боевой частью, чтобы уменьшить вес и увеличить дальность полета. Бомбу могли сбросить с самолета, который подошел к Днепру как можно ближе.

Справка: "Гром-1" – это гибрид планирующей авиабомбы и ракеты класса "воздух-воздух" Х-38, который использует двигатель ракеты Х-38, обеспечивающий дальность в 100 – 150 километров.

Россияне, вероятно, впервые применили "Гром-1" в августе 2024 года во время удара по Константиновке Донецкой области. Сейчас враг не наладил массовое производство таких боеприпасов.

Оккупанты расширяют производство "Шахедов"

Спутниковые снимки с октября 2024 года и июня 2025 года свидетельствуют о расширении Россией завода по производству "Шахедов" в пределах особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Известно, что Россия построила 4 новых объекта на площади около 163 гектаров между октябрем 2024 и июнем 2025 года, еще один участок площадью 30 гектаров находится на стадии строительства. Оккупанты будут, в частности, общежития для работников завода. По данным японских СМИ, Северная Корея готовится направить 25 тысяч работников на предприятия в Алабуге.

По данным ГУР по состоянию на 21 июня Россия ежедневно производит до 170 дронов "Шахед" и их макетов, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти до 190 единиц в день.

Развертывание Россией экспериментальной ракетно-бомбовой системы "Гром-1" и вероятные попытки нарастить производство дронов типа "Шахед" являются частью постоянных усилий по адаптации российских ударных средств против Украины с целью перегрузки ее системы ПВО и нанесения максимального ущерба,

– подытожили в Институте изучения войны.