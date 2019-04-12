Бомба для Путина: чем грозят России новые санкции США

Американские сенаторы – республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен – опубликовали внесенный ими в конгресс законопроект Deter act. Он содержит пока что самые жесткие антироссийские санкции.

Может быть именно для этого и нужен этот законопроект – пугать. Как и та самая атомная бомба, которую предпочитают не использовать, а лишь демонстрировать.

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И пока санкции лежат на столе, поведение Путина сдерживается перспективой их введения. А может все это только кажется из Киева, откуда тяжело разобраться в хитросплетениях американской политики?

Так или иначе, сейчас американские парламентарии предлагают ввести очень серьезные меры, которые будут бить по экономике России, если привести их в действие. О чем речь?

Ключевые положения законопроекта:

– Запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов в США двух или более из пяти российских системных банков: "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Внешэкономбанка" и "Россельхозбанка".

– Запрет на все операции с госдолгом России, включая гособлигации, а также со всеми долговыми обязательствами госкомпаний.

– Блокировка всех американских активов российских топ-политиков и олигархов, а также отказ им в визе и депортация из США.

– Запрет на любые новые инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США.

Уничтожить банковскую систему России

Трудно представить, что эти санкции введут в действие же сейчас. Почему? Во-первых, потому что первый же пункт уничтожает банковскую систему России. По крайней мере, в том виде, в котором она существует сегодня.

Невозможность работать с долларами в современном мире означает крах любого банка. Конечно, есть еще евро. И, конечно, в Иране тоже есть банки. Но это иранские банки и иранская банковская система.

И между текущим состоянием российской банковской системы и иранской, расстояние, как от Земли до Луны. Введение этого пункта отправит банковскую систему России в средневековье.

А дальше посыплется и экономика. Именно термоядерность этого пункта делает маловероятным его введение. Все же, на данный момент, санкционная стратегия напоминает удушение, а не боксерский удар противнику в челюсть.

Запрет на операции с госдолгом России

Реалистичность этого сценария выше, прежде всего, когда речь идет о суверенном долге. Но только в контексте новых выпусков.

Это полностью укладывается в стратегию удушения. Сейчас у России очень низкий уровень долга. Страна долгое время жила на подушке из нефтедолларов, и долг привлекать не было необходимости. Это дает России дополнительный запас прочности. В случае падения цен на нефть и резкого роста дефицита бюджета, РФ вполне может выйти за заимствованиями на внешний рынок.

Причем сделать это достаточно дешево. Сейчас десятилетний российский долг стоит 4,3% годовых. Сравните с украинскими цифрами.

Платежеспособность России оценивается высоко. Но если этот запасной вариант прикрыть, запас прочности российской экономики резко уменьшится. У нее не будет варианта "выйти и взять в долг". Хотя прямо сейчас эффекта не будет видно.

И да, речь может идти только о новых выпусках. Потому что ограничение обращения старых бумаг никак не поможет давить на Россию, но ударит по инвесторам, в том числе американским. А значит, никто в Вашингтоне этого делать не будет.

Блокировка американских активов

На экономике России это не скажется никак, но испортит жизнь еще нескольким не очень хорошим людям.

Запрет на инвестиции в российский топливно-энергетический сектор

Четвертый пункт – продолжение того же удушения и санкций, которые уже действуют, ограничивая добычу нефти и газа в России. Ведь в стране может быть много газа и нефти, но беда в том, что у них не хватает технологий, чтобы их добывать. И капитала, чтобы это финансировать.

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Таким образом, наиболее реальный вариант – это ограниченный пакет санкций, в который войдут часть из предложенных мер. И это тоже хорошо. Все-таки наиболее термоядерные шаги должны оставаться на столе, чтобы сдерживать Россию от новых агрессивных шагов.

Результаты санкций

А те санкции, которые уже действуют, работают. Тихо, мирно, но душат экономику России. По оценкам Bloomberg, санкции стоили российской экономике 6% ВВП. Это абстрактная цифра, безусловно.

Но, чтобы понять ее на примере, достаточно увидеть динамику некоторых показателей. Например, в 2013 году прямые инвестиции в Россию составляли 73 миллиарда долларов. В 2018 году они составили 1,9 миллиарда долларов. Почти как в Украине, кстати, экономика которой на порядок меньше российской.

И да, несмотря на то, что война идет на украинской территории, в Украине постоянно растут реальные доходы населения, а вот в России все меняется от месяца к месяцу, и рост реальных доходов постоянно сменяется его падением.