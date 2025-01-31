Сообщает 24 Канал со ссылкой на NTSB в X. Речевой самописец кабины пилота и регистратор полетных данных изучат в лаборатории.

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Что известно о "черных ящиках", которые изъяли следователи

Бортовые самописцы самолета, столкнувшегося с военным вертолетом в Вашингтоне, обнаружены и переданы на экспертизу.

Следователи NTSB изъяли бортовой самописец и регистратор полетных данных с самолета Bombardier CRJ700, подвергшегося вчерашнему столкновению в воздухе в аэропорту DCA. Регистраторы находятся в лабораториях NTSB для оценки,

– говорится в сообщении.

Следователи исследуют "черные ящики" / Фото NTSB

Официальные лица продолжают расследовать причины авиакатастрофы. Национальный совет по безопасности на транспорте США сообщил, что предварительный отчет по трагедии будет обнародован через 30 дней.

"Черные ящики" могут помочь следствию выяснить, что могло пойти не так во время полета.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил политику демократов в смертельной, авиакатастрофе произошедшей вблизи Вашингтона. Он отметил, что стандарты для авиадиспетчеров во времена экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена были недостаточно высокими.