Оккупанты готовят фейковое "расследование" о бомбардировках Мариупольского драмтеатра

Российские оккупанты готовят фейковое "расследование" об ударе по драмтеатру в Мариуполе. По традиции, хотят перекинуть ответственность за свои преступления на украинцев.

В украинской разведке предупредили, что россияне готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбардировки драмтеатра.

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Хотят переложить вину

Цель оккупантов ясна – попытаться снять с себя ответственность за убийство сотен мирных жителей, скрывавшихся в помещении театра. В основном это были женщины и дети.

Оккупанты уже подготовили несколько съемочных групп своих пропагандистов. Собираются делать постановку, которая якобы "должна доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. россияне вознамерились рассказывать, мол, разрушения произошли "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв не превышало 14 человек. Хотя на самом деле оно достигло сотен.

Пропагандисты уже даже нашли так называемых "свидетелей".

Удар россиян по драмтеатру: что известно

Бомбардировка драмтеатра Мариуполя – одно из самых страшных военных преступлений российских оккупантов. Россияне нанесли удар по нему 16 марта.

Российские самолеты сбросили две 500-килограммовые авиационные бомбы. На момент удара там находилось до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из них – женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов.

По разным оценкам, погибли от 300 до 700 человек.

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