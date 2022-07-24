В українській розвідці попередили, що росіяни готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбардування драмтеатру.

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Хочуть перекласти вину

Мета окупантів зрозуміла – спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство сотень мирних жителів, які ховались в приміщенні театру. Переважно це були жінки та діти.

Окупанти вже підготували кілька знімальних груп своїх пропагандистів. Збираються робити постановку, яка начебто "має довести", що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. росіяни намірились розказувати, мовляв, руйнування стались "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв не перевищувала 14 людей. Хоча насправді вона сягнула сотень.

Пропагандисти вже навіть знайшли так званих "свідків".

Удар росіян по драмтеатру: що відомо

Бомбардування драмтеатру Маріуполя – один і найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів. Росіяни завдали удару по ньому 16 березня.

Російські літаки скинули дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент удару там передувало до 1000 цивільних. Переважна більшість з них – жінки та діти, які ховались від російських обстрілів.

За різними оцінками, загинуло від 300 до 700 людей.

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