Российские оккупанты продолжают атаковать и обстреливать Харьков. Под обстрелом врага оказались жилые массивы.

ВСУ продолжают защищать украинские города от наступления российских оккупантов. Враг пытался прорваться в Киев, обстрелял Харьков и совершил атаки по другим направлениям. Благодаря доблести наших героев оккупанты не смогли захватить ни один город.

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Снаряды оккупанта в Харькове

Харьков оказался под активным обстрелом российских оккупантов. Враг обстреливал жилые массивы, один из снарядов упал на детскую площадку. Бывший замминистра МВД сообщил о "подарке" оккупантов.

Вот такой подарок от Путина прилетел на детскую площадку в Харькове. Не бомбим жилые массивы? Не убиваем мирных жителей? Ну-ну!

– написал Геращенко.

Снаряд оккупантов на детплощадке в Харькове / Фото из телеграма Антона Геращенко

Несколько снарядов попали в жилые дома. Враг пошел на обстрел мирных жителей.

Снаряд оккупантов разрушил дом / Фото 24 канала

Враг обстреливает жилые дома / Фото 24 канала

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