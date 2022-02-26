ЗСУ продовжують боронити українські міста від наступу російських окупантів. Ворог намагався прорватися в Київ, обстріляв Харків та здійснив атаки по інших напрямків. Завдяки доблесті наших героїв окупанти не змогли захопити жодного міста.

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Снаряди окупанта у Харкові

Харків опинився під активним обстрілом російських окупантів. Ворог обстрілював житлові масиви, один зі снарядів впав на дитячий майданчик. Колишній заступник міністра МВС повідомив про "подарунок" окупантів.

Ось такий подарунок від Путіна прилетів на дитячий майданчик у Харкові. Не бомбимо житлові масиви? Не вбиваємо мирних жителів? Ну-ну!

– написав Геращенко.

Снаряд окупантів на дитмайданчику у Харкові / Фото з телеграму Антона Геращенка

Декілька снарядів влучили у житлові будинки. Ворог пішов на обстріл мирних жителів.

Снаряд окупантів зруйнував будинок / Фото 24 каналу

Ворог обстрілює житлові будинки / Фото 24 каналу

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