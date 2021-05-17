Альянты активно прибегали к воздушному террору, чтобы заставить Японию капитулировать во Второй мировой войне. Весной 1942 года американцы впервые атаковали территорию страны таким образом.

Рейд под командованием Гарольда Дулиттла был местью за Перл-Харбор. Он имел скорее политическое значение, чем военное.

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Начало авиаударов США по Японии

С авианосца "Хорнет" в западной части Тихого океана взлетели 16 бомбардировщиков и напали на города на острове Хонсю. В частности, на Токио. С тех пор США систематически наносили авиаудары по городам империи Восходящего Солнца.

Базировались они в 1944 году сначала в Индии, летая через китайские аэродромы. В самом Китае делать это было слишком сложно. Американцы доставляли туда запасы топлива. Эти самолеты приземлялись, заправлялись и дальше шли на цели в Токио,

– рассказал доктор исторических наук Андрей Харук.

Поначалу налеты американцев были короткими и малоэффективными. Ситуация изменилась тогда, когда в августе 1944 года США захватили Марианские острова. На островах Гуам и Сайпан они построили 3 авиабазы. От Гуама до Токио – всего 1,5 тысячи километров.

Мощнейшые авиаудары империя Восходящего Солнца испытала в 1945 году. Тогда американцы ставили перед собой 2 задачи:

сломать дух гражданского населения;

подорвать экономику.

Японские заводы были неудобной мишенью для авианалетов. Прежде всего из-за компактных размеров.

"В некоторой литературе указано, что предприятия имели в среднем по 30 человек. Однако не может такое предприятие делать в большом количестве корабли и вооружения", – подчеркнул военный историк Андрей Швачко.

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Цель – Токио

Задачу американским бомбардировщикам осложняли и особенности рельефа японских островов. Уже в 1945 году американцы решили сосредоточить удар не по заводам, рассеянным по сельской местности, а избрали целью Токио. Для удара по столице вражеской империи американский генерал Кертис Лемей разработал план операции Meetinghouse.



Кертис Эмерсон Лемей / Фото United States Air Force

Самолеты, двигаясь 3 эшелонами, должны были сбрасывать зажигательные бомбы каждые 15 метров. К участию в операции привлекли лучшие американские стратегические бомбардировщики Второй мировой войны Boeing B-29 или так называемые "суперкрепости".

Японские истребители не могли за ними угнаться. Они развивали скорость до 600 километров в час. Токио в то время – это преимущественно деревянная застройка. Поднести спичку и все сгорит,

– рассказал доктор исторических наук Андрей Харук.

Авианалет начался ночью 10 марта. Бомбы сбрасывали с высоты 3 тысячи метров. Зажигательные бомбы и напалм сыпались на головы японцам в течение нескольких часов.

Справка. Напалм В 1942 году разработали ученые Гарвардского университета. В его состав входят бензин и специальные кислоты, которые загущают смесь. Напалм зажигается медленно, но горит долго и выделяет едкий черный дым, вызывающий удушье.



Токио в огне после бомбардировки / Фото Wikiwand

Какими были потери после бомбардировки

Авианалет вызвал огненный смерч, как во время бомбардировок союзниками Гамбурга и Дрездена. Очевидцы рассказывали, что в реке Сумида закипела вода. По подсчетам американцев, в течение одной ночи погибло около 100 тысяч токийцев. Японцы называли втрое большую цифру. Люди сгорали заживо, задыхались в укрытиях и умирали от ужасных ожогов. Впоследствии Кертис Лемей сказал, что если бы США проиграли вторую мировую войну, его бы судили как военного преступника. Еще полтора миллиона токийцев остались без крова.

Американцы тоже понесли потери. Огненный смерч вызвал такую турбулентность, что те самолеты, которые шли последними, теряли управление. Домой не вернулось 14 "суперкрепостей".

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Американцы ожидали, что масштабы трагедии в Токио заставят Японию сложить оружие. Однако неожиданно для США враг не пошел на такой шаг. Даже после капитуляции Германии в мае 1945 года Страна Восходящего Солнца не вышла из войны. Боевые действия на Тихом океане продолжались.

За каждый остров японцы умирали и воевали так, будто это был их последний бой. Психология японского воина совершенно иная, чем европейца или американца,

– подчеркнул военный историк Андрей Швачко.

Военные аналитики США подсчитали, что в случае полномасштабной высадки на японские острова потери их вооруженных сил будут колоссальными. Тогда американцы применили сокрушительное оружие, которое до сих пор в истории человечества никто не использовал за пределами военных полигонов.

Взрыв плутониевой бомбы "Гаджет"

Еще в 1942 году Франклин Рузвельт создал Урановый комитет, который принял секретную атомную программу – "Манхэттенский проект". В результате выдающиеся ученые из США, Великобритании, Канады и Германии создали первые в мире образцы ядерной бомбы.



Ученые создали первые в мире образцы ядерной бомбы / Фото Timetoast

Сначала новое смертоносное оружие проверили в пустыне Невада на полигоне Аламогордо. Испытания назвали "Тринити" или "Троица". Плутониевое бомба, которую взорвали в июле 1945 года, получила название "Гаджет". Никто не мог спрогнозировать, какую мощность будет иметь взрыв.

Звучали версии, что новое оружие может уничтожить весь штат Нью-Мексико или же выжечь кислород на всей планете. Из-за это ученые даже устроили тотализатор. Самым точным оказался прогноз физика Исидора Айзека Раби. Он поставил на 18 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Взрыв имел мощность 21 тысячу тонн. Взрыв был виден за 320 километров и слышен за 130 километров.

Физик Отто Роберт Фриш вспоминал, что песчаные барханы на краю пустыни загорелись очень ярким светом, почти без цвета и формы. Объект на горизонте выглядел как маленькое солнце. Он был слишком ярким — на него было невозможно смотреть.

Через несколько недель американцы сбросили ядерную бомбу уже не на мертвые пески пустыни, а на город с населением более 400 тысяч человек. В конце июля крейсер "Индианаполис" доставил атомную бомбу, которую назвали "Малышом", на Тиниан – один из Марианских островов в Тихом океане. Домой корабль уже не вернулся. В Филиппинском море его торпедировала японская субмарина.

Вода поглотила крейсер очень быстро – за 12 минут. Из 1 200 военных, которые были на борту, спаслась лишь четверть личного состава. Остальные затонули вместе с кораблем, умерли от обезвоживания или стали добычей акул. Это была самая большая потеря в истории Военно-морского флота США.

Ядерная бомбардировка Хиросимы

С острова Тиниан в направлении Хиросимы 6 августа в 1:27 ночи отправились 3 самолета. Один из них – "суперкрепость" "Энола Гей" нес на борту атомную бомбу. Пилот Пол Тибеттс назвал смертоносный бомбардировщик в честь своей матери. Два других самолета – Great Artist и Necessary Evil должны были описать мощность взрыва и заснять его. "Груз смерти" сбросили с самолета на высоте 9 300 метров. В полумиле от Земли "Малыш" взорвался.



Грибовидное облако над Хиросимой / Фото George Robert Caron

Бомба образовала огромный огненный шар температурой 4 000 градусов. Взрывная волна образовала разрушительный ветер скоростью до 800 километров в час. Далее возник так называемый "ядерный гриб" высотой 20 километров.

К каким последствиям привел взрыв

Атомный взрыв вызвал невиданный доселе человечеством эффект. Почти все люди, которые были на улице в радиусе километра от эпицентра взрыва, погибли от мощного светового излучения. Деревянные здания моментально превращались в пепел, плавилась черепица, выгорала трава, птицы гибли на лету, а сухие материалы горели в 2 километрах от эпицентра.

В Хиросиме вспыхнули пожары, объединившиеся в огненный смерч, а он убивал все живое на своем пути. Радиоактивное черное облако с примесями пыли и почвы заслонило солнце. Впоследствии оно выпала на землю ядовитым дождем.

3 цвета характеризуют для меня тот день. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир во тьму, красный как символ крови, которая текла из раненых, и коричневый – цвет сожженной кожи,

– вспоминала жительница Хиросимы Акико Такакура.

Непосредственно от взрыва погибло около 70 тысяч человек. В течение последующих лет от лучевой болезни умерли еще десятки тысяч жителей Хиросимы. Японцы были напуганы последствиями нового смертельного оружия.

На следующий день американская пресса взорвалась пропагандистскими заголовками: "Бомба, которая изменила мир", "Америка открыла новую эру войны", "Трумэн предупреждает о дожде разрушения".

Сокрушительный удар по Нагасаки

На Хиросиме США не остановились и уже через 3 дня применили смертоносное орудие снова. На этот раз ударили по Нагасаки. Сперва город был резервной мишенью, но пострадал из-за рокового стечения обстоятельств.

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Посреди ночи 9 августа бомбардировщик под командованием Чарльза Суини отправился с острова Тиниан. На борту была плутониевая бомба, предназначенная для мощного промышленного города Кокура. Однако его плотно закрыли облака. Из-за этого Суини взял курс на запасную цель, расположенную в 200 километрах, Нагасаки.

Этот город тоже был окутан облаками, но наводчик сумел прицелиться через небольшой просвет, ориентируясь по силуэту стадиона. В отличие от деревянной Хиросимы, большинство зданий Нагасаки были кирпичными или железобетонными. Сам же город был расположен во впадине и это немного смягчило масштабы поражения. Разрушение Нагасаки вызвала бомба "Толстяк", в результате которой прогремел взрыв мощностью в 21 тонну в тротиловом эквиваленте.



Облако над Нагасаки в результате взрыва / Фото Charles Levy

Какими были последствия

От взрывов мгновенно погибли 60 тысяч жителей Нагасаки. Полностью или частично были разрушены сооружения в 10 километрах от эпицентра поражения.

Акт о капитуляции Японии

Уже на следующий день после бомбардировки Нагасаки империя объявила о готовности сложить оружие. Еще через несколько недель на линкоре "Миссури" министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу и начальник Генштаба Есидзиро Умедзу официально подписали Акт капитуляции, поставив точку во Второй мировой войне.

Людей, переживших ядерные атаки, называют хибакуся. К 60-м годам прошлого века они подвергались дискриминации и притеснениям. За неимением информации их считали заразными. Люди боялись с ними общаться, принимать на работу и создавать с ними семью.

Послевоенный мир так изменился, что американцы выражают соболезнования. Важно, чтобы эта травма существовала в ментальном пространстве как напоминание о потенциальной возможности такой масакри,

– заявил психоаналитик Ростислав Гривул.

Как восстанавливали страну

Несмотря на то, что города были почти полностью опустошены, японское правительство отстроил их молниеносно быстро – менее чем за 20 лет. Сейчас Хиросима является цветущим индустриальным городом.

О трагедии прошлого века здесь напоминает хиросимский Мемориал мира. Атомную бомбу в 1945 году сбросили как раз вблизи него. В то же время портовый город Нагасаки превратился в один из самых популярных туристических центров Японии.