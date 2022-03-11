Бомбы, падающие на города, – это безумие, – легионер-норвежец о том, почему помогает Украине

Украинские защитники мужественно борются с российскими захватчиками. Увидев ужасы, которые совершают враги в мирных городах, многие иностранные добровольцы решили присоединиться к сопротивлению.

Иностранные добровольцы воюют в составе интернационального легиона. Он уже даже имеет пресс-службу, поэтому новости будут выходить систематически.

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Норвежец рассказал, почему поехал воевать в Украину

В Украину прибывает все больше добровольцев, которые хотят помочь защитникам бороться с российскими оккупантами. По приезде иностранцы сначала согласовывают все юридические вопросы службы в интернациональном легионе, а затем получают экипировку и оружие. После начинается спецподготовка и слаживание подразделений.

Один из иностранных добровольцев, норвежец Дамьен, рассказал, почему решил помочь украинцам бороться с захватчиками.

Когда вы видите, как ежедневно бомбы и ракеты падают на украинские города, разрушая больницы, школы, дома – это трудно воспринять, это выглядит как безумие. Вы видите, что происходит, и кажется ничего не можете сделать,

– отметил военный.

По словам бойца, когда началось создание интернационального легиона, он сразу понял, что должен присоединиться к нему.

"Здесь я и мои друзья будем полезны для украинского военного сопротивления. Я рад, что оказался в нужном месте в нужное время и среди первых стал в ряды этого подразделения", – отметил Дамьен.

В легионе можно увидеть добровольцы из многих государств – по состоянию на вчера там есть представители 52 стран мира. В частности, они прибывают из Польши, стран Балтии, Скандинавии, США. Также в легионе много британцев.

"Каждый доброволец из-за границы прибывает с единственной целью: помочь Украине в вооруженной борьбе. Они все имеют желание бороться, как можно лучше помогать украинским военным, они хотят быть полезными как можно быстрее. Они делают все, чтобы как можно быстрее оказаться на передовой", – добавил норвежец.

Он пожелал украинцам победы, ведь других альтернатив нет. Добровольцы и бойцы ВСУ не могут сложить оружие, пока не выкинут оккупантов с украинской земли.

Смотрите видео от бойцов Интернационального легиона: