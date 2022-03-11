Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
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Українські захисники мужньо борються з російськими загарбниками. Побачивши жахи, які роблять вороги в мирних містах, багато іноземних добровольців вирішили долучитися до спротиву.
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
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Дивіться відео від бійців інтернаціонального легіону:
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