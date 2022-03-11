Бомбы с российских самолетов упали не только на белорусскую территорию, но и на украинскую

Днем 11 марта российские самолеты цинично обстреляли белорусские населенные пункты. Их бомбы упали и на украинскую территорию недалеко от границы.

Как сообщили в Госпогранслужбе, вражеские штурмовики СУ залетели в Украину из Беларуси. Сначала они совершили бомбардировку украинской территории.

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Уже после этого – нанесли авиадуадары по территории Беларуси. Залет 2 самолетов из соседнего государства фиксировали пограничные наряды на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

"Такие действия и атака врага на населенные пункты Беларуси – сознательная провокация, чтобы втянуть ее вооруженные силы в войну с Украиной", – предупредили пограничники.

Следы атаки за несколько сотен метров до границы с Беларусью / Фото ГПСУ

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Ранее украинский министр обороны Алексей Резников предупреждал, что вражеская авиация готовится нанести ряд ударов по Беларуси. Он призвал тамошний народ не разрешить втянуть его в войну России против Украины. "Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси", – подчеркнул он.

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