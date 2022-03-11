Як повідомили у Держприкордонслужбі, ворожі штурмовики СУ залетіли на територію України з Білорусі. Спочатку вони здійснили бомбардування української території.

Важливо Не дозвольте втягнути себе у війну, – Арестович звернувся до білорусів після провокації Росії

Вже після цього – нанесли авіадуадари по території Білорусі. Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

"Такі дії та атака ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути її збройні сили у війну з Україною", – застерегли прикордонники.



Сліди атаки за кількасот метрів до кордону з Білоруссю / Фото ДПСУ

Новина доповнюється...