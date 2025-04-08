Бондаренко ушел с должности секретаря по собственному желанию: Киевсовет не поддержал его увольнение

Киевсовет не набрал голосов для увольнения заместителя городского головы секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, однако он написал заявление и оставляет должность по собственному желанию. Мэр Киева Виталий Кличко поддержал такое его решение.

Сегодня во время внеочередной сессии Киевсовета состоялось тайное голосование за отстранение Владимира Бондаренко от исполнения обязанностей секретаря, информирует 24 Канал. Однако депутаты выразили доверие Бондаренко, не поддержав предложение "слуг" об отставке: "за" проголосовали только 34 депутата, другие высказались против или воздержались.

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Во время своего выступления Владимир Бондаренко отметил, что не держится за должность и озвучил заявление с просьбой прекратить его полномочия заместителя городского головы – секретаря Киевсовета по собственному желанию. Такое решение Бондаренко поддержал 81 депутат.

Мэр Киева Виталий Кличко также поддержал решение Бондаренко о сложении полномочий.

Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться. И хоть у Владимира Бондаренко есть статус свидетеля в этом деле, история, мягко говоря, неприятная. Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности,

– написал в телеграмме Виталий Кличко.

Мэр отметил, что ранее он отстранил Бондаренко от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Однако Кличко предостерег от попыток разбалансировать систему управлением города.

"Как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать! Принимать решения в интересах киевлян и в интересах развития столицы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, Владимир Бондаренко занимал должность секретаря Киевского городского совета с декабря 2020 года.