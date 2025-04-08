Сьогодні під час позачергової сесії Київради відбулося таємне голосування за відсторонення Володимира Бондаренка від виконання обов'язків секретаря, інформує 24 Канал. Проте депутати висловили довіру Бондаренку, не підтримавши пропозицію "слуг" про відставку: "за" проголосували лише 34 депутати, інші висловилися проти або утрималися.

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Під час свого виступу Володимир Бондаренко наголосив, що не тримається за посаду й озвучив заяву з проханням припинити його повноваження заступника міського голови – секретаря Київради за власним бажанням. Таке рішення Бондаренка підтримав 81 депутат.

Мер Києва Віталій Кличко також підтримав рішення Бондаренка про складання повноважень.

Ми повинні визнавати та виправляти помилки. Сім чиновників звільнені через "земельну справу". Очищення міської влади триватиме. І хоч у Володимира Бондаренка є статус свідка в цій справі, історія, м'яко кажучи, неприємна. Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він має піти з посади,

– написав у телеграмі Віталій Кличко.

Мер наголосив, що раніше він відсторонив Бондаренка від підготовки та ведення засідань Київради. Проте Кличко застеріг від намагань розбалансувати систему управлінням міста.

"Як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки та працювати! Ухвалювати рішення в інтересах киян і в інтересах розвитку столиці", – підкреслив Віталій Кличко.

Як відомо, Володимир Бондаренко обіймав посаду секретаря Київської міської ради з грудня 2020 року.