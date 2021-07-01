Экс-соратника Януковича подозревают в злоупотреблениях на 42,5 миллиона гривен, – Лещенко
Источник:24 канал
Национальное антикоррупционное бюро и САП сообщило о подозрении в громкой криминальной истории бывшему руководителю государственной компании "Укрхимтрансаммиак" и соратнику Януковича Виктору Бондику. Сейчас ему инкриминируют использование служебного положения в 2017 году.
Это привело к убыткам 42,5 миллиона гривен для государственного предприятия. Об этом рассказал Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".
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Он подчеркнул, что расположение Бондика сейчас неизвестно.
Следствие установило, что Бондик организовал безосновательные правки к нормативным актам по ремонту на объекте аммиакопровода,
– пояснил журналист.
В частности, вместо использования бесплатного грунта, который залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывался подконтрольное ему частное предприятие.Справка. "Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти – Горловка – Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2 418 километров, на территории Украины – 1 018 километров.
"В результате государственное предприятие перечислило более 42,5 миллиона гривен за материал, в котором на самом деле не нуждалось", – отметил Лещенко.
Смотрите видеоблог "Честная политика" на 24 канале:
Что известно о Викторе Бондике
- Как пояснил Лещенко, он является братом бывшего юриста из команды беглого президента Виктора Януковича Валерия Бондика.
- Министерство экономического развития и торговли 15 июня 2016 года уволило Бондика с должности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также за невыполнение требований государственной финансовой инспекции.
- В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Виктору Бондику о подозрении в растрате им государственного имущества на сумму 2,3 миллиона гривен.