Вратарь Марокко Боно повторил уникальное достижение Шовковского на чемпионате мира 2022

Сборная Марокко сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В серии пенальти марокканцы сумели оказаться успешнее сборной Испании. А вратарь Боно повторил уникальное достижение украинца Александра Шовковского.

Марокко и Испания не смогли выявить сильнейшего в основное время матча 1/8 финала. Не забили друг другу команды и в экстраймах. Так что победителя пары пришлось определять в серии пенальти. И здесь главным героем встречи стал голкипер "атласских львов" Боно.

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Все три пенальти, пробивавшие в ворота Боно, не были забиты. Первым бил Сарабия, но он попал в штангу. Вторым по воротам Боно пробивал Солер, но с его ударом голкипер справился. Так же он справился и с ударом Бускетса.

Сабири, Зиеш и Хакими свои удары забили и принесли победу Марокко в серии пенальти.

Таким образом, в серии пенальти Боно не пропустил ни одного удара. И повторил уникальное достижение, которое на чемпионате мира в 2006 году установил Александр Шовковский. Тогда украинский голкипер тоже не пропустил ни одного удара в 1/8 финала против Швейцарии – два удара он отразил, а еще один был неточен. Он стал первым, кто не пропустил ни одного удара в послематчевых пенальти на чемпионате мира. И только через 16 лет это достижение смогло повторить Боно.

Похожая ситуация с "украинской серией" пенальти была в том, что Хакими решил пробить "паненкой", как это сделал и Артем Милевский. Только отличие в том, что удар марокканца был решающим в этой серии пенальти, который и принес Марокко выход в четвертьфинал чемпионата мира

Стоит напомнить, что днем ранее в серии пенальти определялся победитель еще одной пары 1/8 финала ЧМ-2022 Япония – Хорватия. И тогда хорват Ливакович отразил три удара соперника. Но он пропустил один удар.

Видеообзор матча Марокко – Испания