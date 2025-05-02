Компроматы уже на столе: кого в Кремле скоро могут "зачистить"

Основные игроки в войне сегодня – Сергей Чемезов и Юрий Ковальчук. В то же время есть другая группа, которая пытается выпроводить этих "дедов" на пенсию.

Кто готовит "чистки" среди путинских кланов, рассказал 24 Каналу писатель и публицист Ростислав Мурзагулов. По его словам, Сергей Лавров и Федор Ушаков уже не являются главными игроками, как многие до сих пор думают.

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Борьба путинских кланов

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов прямой бенефициар хищения российского бюджета. Все крупные средства, которые прокачиваются в России, оседают в карманах путинских кланов. Также Ковальчуки были главными идеологами полномасштабного вторжения. Они поставили Сергея Кириенко, чтобы он руководил внутренней политикой.

Часто к ним относят Николая Патрушева, однако он уже сбитый летчик. Сейчас прямого большого влияния у него не так много. Бывший министр обороны России Сергей Шойгу такой же сбитый летчик. И когда многие надеялись, что после его отстранения лояльные генералы поднимут бунт, то нет – они рабы системы,

– сказал Мурзагулов.

В то же время есть другая группа людей под руководством дочери российского диктатора Екатерины Тихоновой. Они пытаются выпроводить этих "дедов" на пенсию. Время от времени даже вбрасывают различную провокационную информацию.

Например, есть информация, что если "перемирие" все же наступит, то "зачистка" в Кремле начнется с Чемезова. Ведь у клана Тихоновой и Кирилла Дмитриева подготовлен огромный пакет компроматов о том, как Чемезов "развалил обороноспособность России". Именно в такой терминологии они докладывают Владимиру Путину.

Также в этом списке Лавров, который стал символом дипломатического безумия. Поэтому если Путин захочет играть в "перемирие", ему понадобится новый символ – молодой и симпатичный.