Игра под названием "кто виноват", – Кулеба об "эвакуации" части российских дипломатов

Россия призвала часть работников своих консульств и посольства в Украине вернуться на родину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отреагировал на такие призывы.

Дипломат на брифинге отметил, что это заявление следует рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, сообщает 24 канал.

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Игра нарративов

Россия утверждает, мол, это Украина готовит наступление. По словам Кулебы, Москва пытается продемонстрировать, что якобы ее дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите.

Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват",

– сказал министр.

Что этому предшествовало

Россия накануне заявила об эвакуации. Однако не дипломатов, а неосновного персонала дипучреждений. Им советуют вернуться домой. Такое решение Кремль якобы одобрил в ответ за США.

Президент Джо Байден 11 февраля обратился к американцам, которые находятся в Украине. Байден призвал своих сограждан немедленно уехать, потому что, как отмечал политик, "все может быстро выйти за рамки здравого смысла."

К слову, Кулеба отреагировал и на призыв Байдена. Дипломат считает, что это "не свидетельствует о радикальном изменении ситуации".

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