Дипломат на брифінгу зазначив, що цю заяву слід розглядати в контексті поширюваних Росією наративів, повідомляє 24 канал.

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Гра наративів

Росія стверджує, мовляв, це Україна готує наступ. За словами Кулеби, Москва намагається продемонструвати, що нібито її дипломати перебувають у небезпеці й потребують захисту.

Все це зараз така гра наративів і боротьба за те, хто переможе у грі під назвою "хто винен",

– сказав міністр.

Зверніть увагу! Кремлівська пропаганда справді часто видає заяви про нібито "наступ України на Донбасі". Однак Кулеба й раніше наголошував, що ми ніяких наступальних операцій не плануємо.

Що цьому передувало

Росія напередодні заявила про евакуацію. Однак не дипломатів, а неосновного персоналу дипустанов. Їм радять повернутись додому. Таке рішення Кремль нібито схвалив у відповідь за США.

Президент Джо Байден 11 лютого звернувся до американців, які перебувають в Україні. Байден закликав своїх співгромадян негайно виїхати, бо, як зазначав політик, "все може швидко вийти за рамки здорового глузду."

До слова, Кулеба відреагував й на заклик Байдена. Дипломат вважає, що це "не свідчить про радикальну зміну ситуації".

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