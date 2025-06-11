Борьба с предателями: как СБУ проникла в офис чиновника в Москве

Служба безопасности Украины еще до полномасштабного вторжения России инфильтровала своего агента в московский офис, который контролировал подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова тайного агента СБУ в интервью Дмитрию Гордону.

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Как Украина ведет борьбу с госпредателями

Агент СБУ рассказал, что эксрегионал Владимир Сивкович сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

Сам агент СБУ работал под прикрытием и занимал должность водителя-помощника. Впоследствии ему удалось завоевать доверие Сивковича и собрать информацию о деятельности офиса под контролем российских спецслужб.

Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты,

– объяснил агент СБУ.

По его словам, также офис занимался ввозом в Украину специальной техники для скрытой записи.

К тому же, Сивкович передавал ФСБ информацию о политической ситуации в Украине – отслеживал политические движения, течения и тенденции. Для этого проводилось много социологических исследований, результаты которых фальсифицировались в выгодном для России формате.

Агент также рассказал о работе экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича. В 2022 году его лично задержал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Отмечается, что Кулинич являлся топовым агентом России. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале масштабной операции, планировавшейся годами.

СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при каденции Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госпредателями. И случай с Кулиничем – это свидетельство этой борьбы,

– подчеркнул агент СБУ.

Его показания подтверждают двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич целенаправленно подрывал работу управления: назначал непрофессиональных людей, давал посторонние задачи, нарушал правила безопасности, собирал информацию для врага, а также блокировал расследование по поводу предателей.

Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа,

– отметили сотрудники СБУ.

Они также рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения Кулинич лично запретил передавать в Киев данные о продвижении российских войск в Херсонскую область.

По словам сотрудников, около трех часов ночи дежурный доложил о развертывании подразделений вражеской армии, однако, по указанию Кулинича, эти данные не были переданы в центральное управление СБУ.

Справка. Владимир Сивкович во времена Януковича занимал должность заместителя Секретаря СНБО. После Революции Достоинства он бежал в Россию и теперь подозревается в государственной измене и создании преступной организации.