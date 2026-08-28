Российские элиты начали ссориться между собой: какие ошибки Кремля привели к этому

В России все заметнее становятся внутренние конфликты между различными группами влияния, а в публичное пространство попадают материалы, которые раньше вряд ли могли бы появиться без серьезной борьбы внутри системы. В то же время отдельные решения Кремля создают новые точки напряжения и могут укрепить протестные настроения.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, почему внутренняя борьба в российских элитах в последние месяцы резко обострилась и какие шаги властей могут обернуться против самого режима.

Борьба внутри Кремля резко обострилась

За последние полгода внутренняя борьба между различными группами российской элиты значительно обострилась. В публичное пространство все чаще попадают документы и подробности, демонстрирующие противоречия внутри системы и разное видение того, куда движется Россия.

Внутренняя война между кремлевскими башенками набрала просто сумасшедший темп. Потоки информации идут такие, каких раньше не было,

– подчеркнул Андрющенко.

Одним из показательных примеров он назвал появление записки главы Сбербанка Германа Грефа о реальном состоянии российской экономики и негативном сценарии для страны. В документе, по словам Андрющенко, речь шла о необходимости как можно скорее завершить войну осенью, иначе последствия для России могут стать значительно тяжелее. Сам факт появления таких материалов он связывает с внутриполитической борьбой.

На этом фоне особенно заметным стало молчание российских элит вокруг последних контактов с американской стороной. Люди, имеющие доступ к информации о содержании таких переговоров, на этот раз почти не пытаются использовать ее во внутренней борьбе.

Это означает, что обсуждавшиеся вопросы настолько серьезны и настолько касаются всей элиты сразу, что она понимает: здесь лучше промолчать. Последствия абсолютно непредсказуемы, если попытаться манипулировать знанием об этих процессах,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Внутренние конфликты при этом никуда не исчезли. Они уже выходят за пределы обычной конкуренции между группами влияния и создают признаки более широкой дестабилизации российской политической системы.

Кремль сам создает новые точки напряжения

Нынешнюю борьбу внутри российской системы Андрющенко сравнил с процессами, которые происходили в Российской империи во время Первой мировой войны и в конечном итоге завершились Февральской революцией и сменой режима. В то же время сейчас внутри России еще нет политических фигур, обладающих достаточным весом, которые могли бы возглавить такие процессы.

Они не просто колеблются – они воюют. Это очень похоже на ситуацию, которая возникала в России во время Первой мировой войны при Николае II и закончилась Февральской революцией и сменой режима,

– сказал Андрющенко.

Признаки дестабилизации уже сопровождаются решениями, которые могут создавать Кремлю дополнительные проблемы. Одним из таких шагов он назвал снятие партии "Яблоко" с выборов: политическая сила сама по себе не представляла серьезной угрозы системе, однако ее устранение может помочь объединить вокруг себя часть протестного электората.

"Яблоко" ничего не решало, но его сняли и таким образом позволили консолидировать вокруг себя протестный электорат. Это ошибка, потому что на этом в дальнейшем можно строить сопротивление и определенные процессы,

– пояснил руководитель Центра изучения оккупации.

Потенциал для таких процессов Андрющенко видит прежде всего среди людей, которые остаются внутри России, в частности среди активной молодежи и политических кругов, которые еще могут сформировать новую протестную базу. Подобный ресурс, по его оценке, в значительной степени был утрачен после убийства Бориса Немцова.

Пожалуй, впервые в новейшей истории Российской Федерации мы действительно находимся в точке, когда открывается определенное окно возможностей. Речь не идет о том, что это произойдет сейчас, но можно вырастить новый протестный электорат,

– подчеркнул Андрющенко.

Наличие такой среды еще не означает быстрых перемен в России, однако внутренняя борьба элит и ошибки самого Кремля могут постепенно расширять пространство для дальнейшей дестабилизации режима.

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