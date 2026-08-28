Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому внутрішня боротьба в російських елітах останніми місяцями різко посилилася та які кроки влади можуть зіграти проти самого режиму.

Боротьба всередині Кремля різко загострилася

Останні пів року внутрішня боротьба між різними групами російської еліти стала значно жорсткішою. У публічний простір дедалі частіше потрапляють документи та подробиці, які демонструють суперечності всередині системи й різне бачення того, куди рухається Росія.

Внутрішня війна між кремлівськими вежами набрала просто шаленого темпу. Зливи йдуть такі, яких раніше не було,

– наголосив Андрющенко.

Одним із показових прикладів він назвав появу записки очільника Сбербанку Германа Грефа про реальний стан російської економіки та негативний сценарій для країни. У документі, за словами Андрющенка, ішлося про необхідність якнайшвидше завершувати війну восени, інакше наслідки для Росії можуть стати значно важчими. Сам факт появи таких матеріалів він пов'язує з внутрішньополітичною боротьбою.

На цьому тлі особливо помітною стала тиша російських еліт навколо останніх контактів із американською стороною. Люди, які мають доступ до інформації про зміст таких переговорів, цього разу майже не намагаються використовувати її у внутрішній боротьбі.

Це означає, що питання, які обговорювалися, настільки серйозні й настільки стосуються всієї еліти одразу, що вона розуміє: тут краще помовчати. Наслідки абсолютно непередбачувані, якщо спробувати маніпулювати знанням про ці процеси,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Внутрішні конфлікти при цьому нікуди не зникли. Вони вже виходять за межі звичайної конкуренції між групами впливу й створюють ознаки ширшої дестабілізації російської політичної системи.

Кремль сам створює нові точки напруження

Нинішню боротьбу всередині російської системи Андрющенко порівняв із процесами, які відбувалися в Російській імперії під час Першої світової війни й зрештою завершилися Лютневою революцією та зміною режиму. Водночас зараз усередині Росії ще немає політичних фігур із достатньою вагою, які могли б очолити такі процеси.

Вони не просто хитаються – вони воюють. Це дуже схоже на ситуацію, яка виникала в Росії під час Першої світової війни за Миколи II і закінчилася Лютневою революцією та зміною режиму,

– сказав Андрющенко.

Ознаки дестабілізації вже супроводжуються рішеннями, які можуть створювати Кремлю додаткові проблеми. Одним із таких кроків він назвав зняття партії "Яблуко" з виборів: політична сила сама по собі не становила серйозної загрози системі, однак її усунення може допомогти об'єднати навколо себе частину протестного електорату.

"Яблуко" нічого не вирішувало, але його зняли й у такий спосіб дозволили консолідувати навколо себе протестний електорат. Оце помилка, тому що на цьому в подальшому можна будувати спротив і певні процеси,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Потенціал для таких процесів Андрющенко бачить передусім серед людей, які залишаються всередині Росії, зокрема активної молоді та політичних середовищ, що ще можуть формувати нову протестну базу. Подібний ресурс, за його оцінкою, значною мірою був втрачений після вбивства Бориса Нємцова.

Мабуть, уперше в новітній історії Російської Федерації ми дійсно перебуваємо в точці, коли відкривається певне вікно можливостей. Не йдеться про те, що це станеться зараз, але можна виростити новий протестний електорат,

– наголосив Андрющенко.

Наявність такого середовища ще не означає швидких змін у Росії, однак внутрішня боротьба еліт і помилки самого Кремля можуть поступово розширювати простір для подальшої дестабілізації режиму.

Андрющенко розповів про війну російських еліт: дивіться відео