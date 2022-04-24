Борьба за Мариуполь не заканчивается – это украинский город, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что борьба за Мариуполь продолжается. Оккупанты заявляют, что якобы взяли город под полный контроль, однако украинские военные продолжают оказывать сопротивление захватчикам.

Сейчас Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой в Украине. Об этом Андрей Ермак заявил в эфире французского телеканала TF1.

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Россияне хотят захватить Мариуполь

Андрей Ермак подчеркнул, что оккупанты хотят полностью захватить Мариуполь, однако украинские защитники не позволяют установить им полный контроль над городом. Сейчас украинские власти пытаются сделать все возможное для того, чтобы спасли мирных жителей, которые сейчас находятся рядом с нашими защитниками.

Кроме того, военно-политическое руководство Украины сейчас на постоянном контакте с защитниками города и с первых уст узнает ситуацию в Мариуполе.

Борьба за Мариуполь не прекращается. Это украинский город. И он будет таким всегда,

– подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента подчеркнул, что Украине необходимо тяжелое вооружение для более эффективного противостояния России.

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