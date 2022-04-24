Зараз Маріуполь залишається найбільш трагічною та напруженою точкою в Україні. Про це Андрій Єрмак заявив в ефірі французького телеканалу TF1.

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Росіяни хочуть захопити Маріуполь

Андрій Єрмак наголосив, що окупанти хочуть повністю захопити Маріуполь, однак українські захисники не дозволяють встановити їм повний контроль над містом. Зараз українська влада намагається зробити все можливе для того, щоб врятували мирних мешканців, які перебувають зараз поруч з нашими захисниками.

Крім того, військово-політичне керівництво України зараз на постійному контакті з захисниками міста і з перших вуст дізнається про ситуацію в Маріуполі.

Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди,

– наголосив Єрмак.

Голова Офісу президента підкреслив, що Україні необхідне важке озброєння для ефективнішого протистояння Росії.

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