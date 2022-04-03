Борьба за мир и стабильность: Кличко получил награду в области прав человека и демократии
Источник:телеграм Виталия Кличко
В Норвегии мэру Киева Виталию Кличко присудили премию имени Сюр Линденбракке в области прав человека и демократии. О реакции украинского чиновника – читайте далее.
Виталий Кличко выразил слова благодарности в Консервативной партии Норвегии за присуждение ему этой премии.
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Кличко получил награду от депутатов в Норвегии
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Украина ведет героическую борьбу против российской агрессии, за право жить в свободной и демократической стране. В посте он добавил, что украинцы защищают не только свою землю и независимость, но и важные ценности для Европы:
- мир,
- свободу,
- демократию.
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Мы боремся за мир и стабильность во всей Европе,
– завершил свое обращение Кличко.
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