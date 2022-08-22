Борьба за влияние: в Мариуполе вспыхнуло авто коллаборанта

Предателям Украины на оккупированных территориях становится все более невыносимо. Часто они гибнут или попадают в неприятные истории.

Теперь коллаборантам несладко и в Мариуполе. В частности, у одного из них загорелось авто.

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Коллаборанты борются за влияние

О горящем авто сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко. Оно горело снова на проспекте Металлургов в районе зоопарка.

Это последствия уголовной борьбы за влияние от приспешников куратора от россии – криминального авторитета Петра Иванова. Опасные 90-ые усиливают опасность в Мариуполе,

– сказал он.

По словам Андрющенко, главная битва сейчас развернулась между Иващенко, который пытается перейти из контроля Иванова-Саблина под контроль пушилина. То есть бьются фактически российская фсб и представители Иванова.

Советник мэра Мариуполя сообщил, что следует ожидать новой волны покушений, подрывов и поджогов. Ведь россия и бандитизм – это одно и то же.

Как пылает авто коллаборанта: смотрите видео

Гауляйтеры в Мариуполе

Украинские разведчики сообщали, что оккупанты и коллаборанты в Мариуполе массово мародерят. Они воруют уцелевшие автомобили. Владельцы пытаются возвращать свои автомобили, но все напрасно. В городе стремительно возросло количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Оккупанты воруют машины с открытых площадок или стоянок, а также с закрытых гаражных кооперативов.

При этом Петр Андрющенко рассказывал, что теперь в оккупированном Мариуполе гражданское сопротивление перешло в активную фазу. Оно оказалось достаточно эффективным. Сначала подожгли завод "Сателлит", а затем – пшеничные поля, чтобы оккупантам не удалось похитить зерно.

Также Андрющенко рассказывал, что гауляйтеры компактно живут все вместе в курортной зоне вне Мариуполя и остерегаются всего вокруг. Они уже недовольны тем, что возглавили оккупационную власть. Ведь они рассчитывали на деньги из россии, которые сразу посыпятся им в карманы.

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