"Боремся до конца", – раненый заместитель мэра Новой Каховки записал видео
27 февраля 2022 , 16:09Читати новину українською
Источник:Анатолий Цаплиенко
Раненый заместитель мэра Новой Каховки, которую терроризируют оккупанты, Владимир Арнаут записал видео и призвал украинцев бороться до конца.
Владимира Арнаута ранили российские оккупанты в Новой Каховке. Мужчина записал видео, где призывает украинцев стоять до конца перед российским нашествием.
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На видео Арнаут показывает ранение и говорит, что ему недолго осталось.
Меня ранили. Видимо, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!
– сказал Владимир Арнаут.
Заммэра вовремя оказали помощь – он выжил и записал новое обращение.
Все хорошо. Ранили, сделали операцию, выжил,
– сказал он.