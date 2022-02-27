"Боремся до конца", – раненый заместитель мэра Новой Каховки записал видео

Раненый заместитель мэра Новой Каховки, которую терроризируют оккупанты, Владимир Арнаут записал видео и призвал украинцев бороться до конца.

Владимира Арнаута ранили российские оккупанты в Новой Каховке. Мужчина записал видео, где призывает украинцев стоять до конца перед российским нашествием.

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На видео Арнаут показывает ранение и говорит, что ему недолго осталось.

Меня ранили. Видимо, осталось недолго. Слава Украине! Боремся до конца!

– сказал Владимир Арнаут.

Заммэра вовремя оказали помощь – он выжил и записал новое обращение.

Все хорошо. Ранили, сделали операцию, выжил,

– сказал он.