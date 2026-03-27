Более 20 лет посвятил науке: удар России по Виннице унес жизнь профессора Бориса Авксентюка
- 24 марта во время атаки на Винницу погиб профессор Борис Авксентюк.
- Прощание с профессором состоится 27 марта.
Во время вражеской атаки на Винницу 24 марта погиб доктор технических наук, профессор, выдающийся ученый Борис Авксентюк. Он воспитал не одно молодое поколение.
Трагическое известие сообщили на странице Винницкого торгово-экономического института ДТЭУ.
Что известно о погибшем?
В учебном заведении рассказали, что Борис Петрович Авксентюк с 2001 по 2022 год работал на кафедре товароведения, экспертизы и торгового предпринимательства.
Профессор воспитал не одно молодое поколение и был высококвалифицированным специалистом, а также человеком большой культуры, мудрости и достоинства.
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто имел честь работать и учиться рядом,
– написали в институте.
Там также добавили, что церемония прощания с профессором состоится 27 марта:
- 12:00 – прощание в похоронном бюро Реквием (ул. Батожская, 12 );
- 13:00 – захоронение на Центральном кладбище (ул. Подлесная (Анастасии Медвидь), 2а).
"Борис Петрович был хорошим человеком, профессионал своего дела, интересный собеседник, отзывчивый и внимательный коллега", – поделилась воспоминаниями Алена Танасийчук.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Бориса Авксентюка. Светлая память!
Напомним, что ночью и днем 24 марта Россия осуществила масштабную атаку по Украине, применив дроны, крылатые и баллистические ракеты. Под обстрелами оказались Полтава, Запорожье, Днепр, Киев, Харьковская и Винницкая области и другие регионы. Днем удару подвергся и Львов – один из дронов попал в здание в центре города. Также под атакой оказалась Тернопольская область.
Чьи еще жизни оборвались из-за войны?
Во время эвакуации пассажиров из-за угрозы российского обстрела на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница Илона Вовк – ее смертельно травмировал встречный поезд.
Ранее в Харькове в результате ракетного удара оборвались жизни учительницы Елены Удовиченко и ее сына Гордея.
Кроме того, на фронте погиб 25-летний военный с Волыни Максим Мурашко – его авто подорвалось на мине в Курской области России.