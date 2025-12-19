Сербский министр заявил, что Украина должна "расплатиться территорией": ответ МИД
- Сербский министр информации и телекоммуникаций Борис Братина призвал наказать Хорватию потерей территорий, проведя параллель с Украиной.
- Братина заявил, что Хорватия должна ответить за участие в мировых войнах и события начала 1990-х годов.
Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина призвал наказать Хорватию за "ужасное" участие в Первой и Второй мировых войнах. Политик также провел параллель с Украиной.
Об этом Братина сказал в интервью сербскому таблоиду Informer, сообщает 24 Канал.
Что заявил Братина и при чем здесь Украина?
Борис Братина заявил, что Хорватия якобы "боится большого наказания" и добавил, что "даже маленький ребенок ожидает наказания, когда делает что-то плохое".
В эфире также показали выступление хорватского депутата Европарламента Тонино Пицулы – однако без звука. По словам ведущей, политик якобы требовал от Сербии "отказаться от всего сербского".
В ответ на это Братина сказал, что хорваты, "как и украинцы, должны расплатиться территорией", потому что "нет другого наказания".
Конечно, никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты. Это чушь. Но Хорватию нужно каким-то образом наказать за ее ужасное участие как в Первой мировой войне, так и особенно во Второй мировой войне, и особенно за действия в начале 1990-х,
– добавил сербский министр.
Циничные заявления чиновника прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он предложил Братини использовать территорию собственной страны для своих "неразумных словесных упражнений".
Как говорит украинская пословица, в закрытый рот муха не влетит,
– подытожил Тихий.
Какова позиция Сербии относительно войны в Украине?
В течение длительного времени Сербия сохраняла теплые отношения с Москвой. Однако недавно президент страны Александар Вучич заявил о готовности продавать оружие странам ЕС, даже если оно в конце концов окажется в Украине.
По словам Вучича, сейчас склады переполнены минометными снарядами, а страна производит их даже больше, чем Франция.