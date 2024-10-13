"Жучок" в туалете, смерть Елизаветы II и разговоры с Путиным: самые интересные факты из книги Джонсона

Борис Джонсон презентовал свои мемуары под названием Unleashed. Книга официально вышла в продажу 10 октября и рассказывает о личной и политической жизни бывшего премьера Великобритании.

Книга воспоминаний полностью пронизана фирменной иронией Бориса Джонсона, о чем свидетельствует и само название Unleashed – раскованный, развязанный. На 738 страницах мемуаров политик рассказывает о разных этапах своей жизни. Журналисты также выделили несколько интересных фактов, о которых пишет Джонсон.

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Болезнь Елизаветы II и попытки остановить принца Гарри

В мемуарах Джонсон пишет, что королева Елизавета II болела раком костей. Такой диагноз ей поставили в конце ее жизни.

По словам бывшего премьера Британии, он виделся с королевой в 2022 году за 2 дня до ее смерти. К слову, такие подробности вызывают возмущение в СМИ, ведь британская пресса считает, что Джонсон нарушил негласный кодекс молчания о личной жизни королевской семьи.

Она казалась бледной и более сутулой, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций. Однако ее ум – как говорил также принц Эдвард – был абсолютно невредим ее болезнью, и время от времени во время нашего разговора ее лицо все еще озаряла та невероятная блестящая улыбка во всей ее красе, способная внезапно поднять настроение,

– пишет Джонсон.

Британский политик отметил, что Елизавета II всегда излучала невероятную этику служения, терпение и лидерство. Джонсон замечает, что королева была блестящим правителем своей страны.

Вспомнил в своих мемуарах Джонсон и о принце Гарри и его жене Меган Маркл. Он пишет, что пытался убедить супругов не покидать Британию. Джонсон считает принца Гарри невероятно талантливым, поэтому он не хотел его терять, а Меган Маркл – блестяще продвигала женское образование в стране. Однако, эти попытки не увенчались успехом.

Джонсон рассказал, что мог умереть во время ковида

Политик вспомнил времена пандемии коронавируса. По его словам, он мог бы умереть от COVID-19, если бы не две медсестры. Так, в мемуарах Джонсон пишет, что медицинские работники всю ночь были в реанимационном отделении и следили, хватает ли кислорода в то время действующему премьер-министру.

Говоря о состоянии своего здоровья, Джонсон вспоминает, что ему было трудно ходить, а звуки казались слишком резкими. Даже после выздоровления политику было плохо, а он чувствовал себя "физически разбитым, как после автокатастрофы".

В то время Джонсону помогал Дональд Трамп, который отправил ему лекарства, неодобренные в Британии.

Я не осознавал этого, потому что изнемогал, но за судьбой премьер-министра Великобритании с восторгом наблюдали во всем мире. Снаружи палаты в коридорах больницы оказались представители фармацевтической промышленности США, посланные Дональдом Трампом, чтобы "оживить" меня лекарствами, которые еще не были лицензированы или одобрены в Великобритании – хотя этих людей я никогда так и не видел,

– пишет премьер.

Хотел провести рейд в Нидерландах

Еще одна история, связана с пандемией, – планы провести "рейд" в Нидерландах. Тогда около 5 миллионов доз вакцины AstraZeneca "застряли" на складах в нидерландском городе Лейден. Как пишет Джонсон, после выхода Великобритании из ЕС все эти процессы происходили значительно дольше, но задержки вызвали недовольство. Более того, премьер считал, что якобы партию вакцин могли похитить.

Поэтому Джонсон интересовался возможностью провести рейд в Нидерландах. Правда, такой шаг означал бы вторжение в государство-союзника НАТО. Впрочем, некоторые СМИ считают, что эта история является шуткой, а планирование "операции" существовало только для того, чтобы потом рассказать это в своих мемуарах.

Джонсон нашел "жучок" в туалете после визита Нетаньяху

Среди других интересных историй, о которых пишет Джонсон в своих мемуарах, – это "жучок" для прослушивания, который нашли в туалете здания МИД Великобритании после визита Биньямина Нетаньяху.

По словам Джонсона, Нетаньяху воспользовался туалетной комнатой, а уже после – там обнаружили жучок. Конечно, бывший премьер направления не обвиняет своего коллегу и считает, что это может быть обычным совпадением.

Это может быть совпадением, а может и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие "жучков", то нашли подслушивающее устройство,

– пишет Джонсон в мемуарах.

Джонсон о ядерных угрозах Путина

Конечно, в мемуарах Джонсон вспомнил встречу с Владимиром Путиным и ядерные угрозы. Так, на посту премьера он пытался отговорить российского президента от полномасштабного вторжения. В то же время Путин боялся, что якобы ракеты НАТО могут ударить по Москве.

Никто не предлагал разместить ракеты НАТО на украинской земле. Но Путин постоянно возвращался к этому вопросу. По его словам, понадобилось бы немного времени, чтобы ракета, запущенная из Украины, поразила Москву,

– вспоминает Джонсон разговор с Путиным.

Бывший премьер добавил, что Путин также фактически угрожал ядерным ударом, ведь озвучил "ремарку о риске просчета – непреднамеренного обмена ядерными ударами между Россией и НАТО". Тогда Путин якобы заявлял, что "не хотел причинить вред" Джонсону, но позже Кремль опроверг эти заявления.

"Никогда не верьте ничему, что говорит Москва, пока это не будет официально опровергнуто", – резюмировал Джонсон.

Путин не напал бы на Украину при президентстве Трампа

В мемуарах Джонсон высказал мнение, что Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину, если бы Дональд Трамп был президентом США. Он объяснил, что республиканец – непредсказуем.

Одним из преимуществ Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я вижу, как контрастирует то, как он на самом деле вел себя в иностранных делах, с тем, что люди говорят о нем,

– пишет Джонсон.

В частности, политик вспомнил, как Трамп выставил 60 российских шпионов после того, как они попытались отравить Скрипалей в Солсбери. Также по мнению Джонсона, республиканец был жестче в отношении Сирии и Корпуса стражей Иранской революции. Поэтому британский политик считает, что, вероятно, если бы Трамп был президентом США и дальше, то, возможно, и Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время Джонсон считает, что Трамп понимает реальную угрозу, и также убежден, что "если Украина упадет – это будет катастрофа".

"Я не думаю, что он захочет войти в историю как парень, который начал свой второй президентский срок не тем, что сделал Америку великой, а тем, что сделал Советский Союз снова великим", – добавил политик.