Книга спогадів повність пронизана фірмовою іронією Бориса Джонсона, про що свідчить і сама назва Unleashed – розкутий, розв'язаний. На 738 сторінках мемуарів політик розповідає про різні етапи свого життя. Журналісти також виділили кілька цікавих фактів, про які пише Джонсон.

До теми Путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Трамп, – Борис Джонсон

Хвороба Єлизавети II та спроби зупинити принца Гаррі

У мемуарах Джонсон пише, що королева Єлизавета II хворіла на рак кісток. Такий діагноз їй поставили наприкінці її життя.

За словами колишнього прем'єра Британії, він бачився з королевою у 2022 році за 2 дні до її смерті. До слова, такі подробиці викликають обурення у ЗМІ, адже британська преса вважає, що Джонсон порушив негласний кодекс мовчання про особисте життя королівської родини.

Вона здавалася блідою та більш сутулою, на руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць чи ін'єкцій. Однак її розум – як говорив також принц Едвард – був абсолютно неушкоджений її хворобою, і час від часу під час нашої розмови її обличчя все ще осяювала та неймовірна блискуча посмішка в усій її красі, здатна раптово підійняти настрій,

– пише Джонсон.

Британський політик відзначив, що Єлизавета II завжди випромінювала неймовірну етику служіння, терпіння та лідерство. Джонсон зауважує, що королева була блискучим правителем своєї країни.

Згадав у своїх мемуарах Джонсон і про принца Гаррі та його дружину Меган Маркл. Він пише, що намагався переконати подружжя не залишати Британію. Джонсон вважає принца Гаррі неймовірно талановитим, тому він не хотів його втрачати, а Меган Маркл – блискуче просувала жіночу освіту у країні. Однак, ці спроби не увінчалися успіхом.

Джонсон розповів, що міг померти під час ковіду

Політик пригадав часи пандемії коронавірусу. За його словами, він міг би померти від COVID-19, якби не дві медсестри. Так, у мемуарах Джонсон пише, що медичні працівники всю ніч були у реанімаційному відділенні й стежили, чи вистачає кисню на той час чинному прем'єр-міністру.

Говорячи про стан свого здоров'я, Джонсон пригадує, що йому було важко ходити, а звуки здавалися занадто різкими. Навіть після одужання політику було зле, а він почувався "фізично розбитим, наче після автокатастрофи".

У той час Джонсону допомагав Дональд Трамп, який відправив йому ліки, несхвалені у Британії.

Я не усвідомлював цього, бо знемагав, але за долею прем'єр-міністра Великої Британії із захопленням спостерігали в усьому світі. Зовні палати в коридорах лікарні опинилися представники фармацевтичної промисловості США, послані Дональдом Трампом, щоб "оживити" мене ліками, які ще не були ліцензовані чи схвалені у Великій Британії – хоча цих людей я ніколи так і не бачив,

– пише прем'єр.

Хотів провести рейд у Нідерландах

Ще одна історія, пов'язана з пандемією, – плани провести "рейд" у Нідерландах. Тоді близько 5 мільйонів доз вакцини AstraZeneca "застрягли" на складах у нідерландському місті Лейден. Як пише Джонсон, після виходу Великої Британії з ЄС всі ці процеси відбувалися значно довше, але затримки викликали невдоволення. Ба більше, прем'єр вважав, що буцімто партію вакцин могли викрасти.

Тому Джонсон цікавився можливістю провести рейд у Нідерландах. Щоправда, такий крок означав би вторгнення до держави-союзника НАТО. Втім, деякі ЗМІ вважають, що ця історія є жартом, а планування "операції" існувало лише для того, щоб потім розповісти це у своїх мемуарах.

Джонсон знайшов "жучок" у туалеті після візиту Нетаньягу

Серед інших цікавих історій, про які пише Джонсон у своїх мемуарах, – це "жучок" для прослуховування, який знайшли у туалеті будівлі МЗС Великої Британії після візиту Беньяміна Нетаньягу.

За словами Джонсона, Нетаньягу скористався туалетною кімнатою, а вже після – там виявили жучок. Звісно, колишній прем'єр напрямку не звинувачує свого колегу і вважає, що це може бути звичайним збігом.

Це може бути збігом, а може й ні, але мені сказали, що пізніше, коли вони проводили регулярну перевірку на наявність "жучків", то знайшли підслуховуючий пристрій,

– пише Джонсон у мемуарах.

Джонсон про ядерні погрози Путіна

Звісно, у мемуарах Джонсон пригадав зустріч з Владіміром Путіним та ядерні погрози. Так, на посаді прем'єра він намагався відмовити російського президента від повномасштабного вторгнення. Водночас Путін боявся, що нібито ракети НАТО можуть вдарити по Москві.

Ніхто не пропонував розмістити ракети НАТО на українській землі. Але Путін постійно повертався до цього питання. За його словами, знадобилося б небагато часу, аби ракета, запущена з України, вразила Москву,

– пригадує Джонсон розмову з Путіним.

Колишній прем'єр додав, що Путін також фактично погрожував ядерним ударом, адже озвучив "ремарку про ризик прорахунку – ненавмисного обміну ядерними ударами між Росією і НАТО". Тоді Путін буцімто заявляв, що "не хотів заподіяти шкоди" Джонсону, але пізніше Кремль спростував ці заяви.

"Ніколи не вірте нічому, що говорить Москва, доки це не буде офіційно спростовано", – резюмував Джонсон.

Путін не напав би на Україну за президентства Трампа

У мемуарах Джонсон висловив думку, що Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення в Україну, якби Дональд Трамп був президентом США. Він пояснив, що республіканець – непередбачуваний.

Однією з переваг Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я бачу, як контрастує те, як він насправді поводився у закордонних справах, із тим, що люди говорять про нього,

– пише Джонсон.

Зокрема, політик пригадав, як Трамп виставив 60 російських шпигунів після того, як вони спробували отруїти Скрипалів у Солсбері. Також на думку Джонсона, республіканець був жорсткішим щодо Сирії та Корпусу вартових Іранської революції. Тому британський політик вважає, що, ймовірно, якби Трамп був президентом США і далі, то, можливо, і Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас Джонсон вважає, що Трамп розуміє реальну загрозу, і також переконаний, що "якщо Україна впаде – це буде катастрофа".

"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як хлопець, який розпочав свій другий президентський термін не тим, що зробив Америку великою, а тим, що зробив Радянський Союз знову великим", – додав політик.