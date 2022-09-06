Джонсон произнес прощальную речь: не обошлось и без упоминания Украины

Борис Джонсон 6 сентября произнес свою заключительную речь в должности премьер-министра Великобритании. В ней он рассказал о достижениях своего правительства, поддержке Украины и преемнице, которой стала Лиз Трасс.

Об основных тезисах речи уже бывшего премьера Великобритании – читайте в материале 24 канала.

Важно Жду сотрудничества с Лиз Трасс, – Зеленский снова поблагодарил Джонсона за дружбу

Борис Джонсон подчеркнул, что считает выдающимися достижениями в должности:

выполнение условий Brexit,

программу вакцинации от коронавируса,

сопротивление российской агрессии в Украине.

Джонсон также приветствовал достижение своего правительства в экономике, заявив, что количество безработных сейчас "ниже, чем когда-либо".

О поддержке Украины в борьбе с российской агрессией

Британский премьер вспомнил о поставках оружия Украине, заявив, что они, возможно, "вполне помогли изменить ход величайшей европейской войны за 80 лет". Он также добавил, что за энергетическим кризисом стоит российский диктатор владимир путин.

Мы стараемся преодолеть энергетический кризис. Путин не может шантажировать или запугивать британцев через энергетический кризис. Новое правительство Тори поможет это исправить,

– констатировал политик.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на кадровые изменения в правительстве Великобритании. Глава государства поблагодарил Бориса Джонсона за дружбу и выразил свои ожидания относительно нового премьера Лиз Трасс.

Президент выразил надежду, что Борис Джонсон продолжит политическую деятельность, а Лиз Трасс будет сотрудничать с Украиной. Также Владимир Зеленский назвал Бориса Джонсона большим другом Украины.

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Кроме того, во время речи пообещал поддержку своей преемнице Лиз Трасс.

Я буду поддерживать Лиз Трасс и новое правительство на каждом этапе пути,

– сказал Джонсон.

А вот о своем будущем Джосон рассказал очень туманно:

"По прыжкам в будущей карьере, позвольте мне сказать, что сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я осторожно войду в атмосферу и невидимо пришвартуюсь в каком-то отдаленном и темном уголке Тихого океана".

После выступления Джонсон со своей женой Кэрри отправились в замок Балморал, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II. Добавим, что 5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, а соответственно и главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона являлась главой Министерства иностранных дел.

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